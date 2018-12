Leipzig

Erst ließ er sich streicheln, dann schnappte er zu: Ein großer Mischlingshund hat einen dreijährigen Jungen ins Gesicht gebissen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 8.20 Uhr in einem Linienbus in Reudnitz-Thonberg.

Das Kind war mit seinen Eltern an der Haltestelle Riebeckstraße/Oststraße eingestiegen, teilte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf mit. An der nächsten Haltestelle stieg dann eine Frau mit ihrem Hund ein. Das Tier trug der Polizei zufolge eine Schlinge um seine Schnauze, schnupperte neugierig, ließ sich auch anfassen. „Doch plötzlich, ohne jede Vorankündigung, schnappte der Vierbeiner dem Jungen ins Gesicht, der daraufhin nach hinten umfiel und sich den Hinterkopf an einer Stange stieß“, schilderte die Behördensprecherin die Beißattacke.

Der kleine Junge erlitt eine blutende Bisswunde. Seine Eltern brachten ihn zu einem Arzt, der die Wunde reinigte. Zur Beobachtung wurde das Kind stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Gegen die Besitzerin des bissigen Hundes ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von F. D.