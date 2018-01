Hund in Leipzig-Möckern gestohlen – Fremde Katze in der Wohnung

Leipzig. Nach einem Einbruch im Leipziger Stadtteil Möckern in der Nacht zu Mittwoch wird der Hund einer Bewohnerin vermisst. Stattdessen befand sich in der Wohnung die Katze eines Nachbarn, wie die Polizei informierte. Ein Hausbewohner hatte bemerkt, dass die Tür der Wohnung in der Christian-Ferkel-Straße aufgebrochen worden war. Er alamierte die Polizei. Diese kontaktierte die 28-jährige Bewohnerin. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass nichts gestohlen wurde. Doch vermisste sie ihren Hund und es befand sich in der Wohnung eine schwarze unbekannte Katze. Außerdem fanden die Polizisten Blutspuren.

Ein weiterer Hausbewohner meldete sich und sagte, seine Wohnung sei ebenfalls verwüstet. Allerdings erinnere er sich an nichts mehr. Außerdem suchte der 39-Jährige seine schwarze Katze. Wie sich herausstellte, war der Mann am Fuß verletzt. An seiner Wohnungstür fanden die Beamten keine Einbruchsspuren. In seiner Wohnung befand sich eine Jacke, die der 28-jährigen Nachbarin gehörte. Der 39-Jährige gilt nun als Tatverdächtiger.

In der Nacht stand er unter Tabletten- und Alkoholeinfluss und hatte einen sogenannten Filmriss, so die Polizei. Dazu kommt, dass eine weitere Hausbewohnerin Lärm vom Dachboden gehört hatte und den Mann anschließend beobachtete, wie er betrunken vor ihrer Wohnungstür lag. Der Hund der 28-Jährigen wird weiterhin vermisst.

ThTh