Leipzig

Offenbar im Verteidigungsmodus ist ein Hund im Leipziger Westen zwischen einen Postboten und einen Jungen gesprungen und hat den Lieferanten in den Arm gebissen. Der 60-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag im Deiwitzweg ein Paket zustellen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Sohn der Familie öffnete die Tür. Den Angaben zufolge ging plötzlich der Rideback-Rüde namens Spike dazwischen. Er biss den Paketboten in den Unterarm, anschließend verschwand er in der Wohnung. Laut Polizei erstattet der 60-Jährige Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

jhz