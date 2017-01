Leipzig. Ein gut vier Monate alter Hund ist am Donnerstagabend in Leipzig überfahren worden. Der Besitzer war gegen 18.45 Uhr mit dem jungen Cocker-Spaniel in der Telemannstraße im Leipziger Zentrum spazieren. Der nicht angeleinte Hund lief unvermittelt auf eine Straße. Ein herannahender Geländewagen erfasste das Tier. Dessen Fahrer oder Fahrerin setzte die Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Der Hund verstarb noch am Unfallort. Das Herrchen informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Dem Besitzer entstand ein Schaden von 500 Euro.

joka