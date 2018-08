Leipzig

Am Montagnachmittag ist im Leipziger Stadtteil Grünau ein Mann von einem Hund ins Schienbein gebissen worden. Der 69-Jährige war gegen 13.20 Uhr mit seiner Frau in der Alten Salzstraße auf dem Weg zum Einkaufen, als das angeleinte Tier ihn unvermittelt angriff. Der Halter zog sein Tier laut Polizei zwar zurück, schenkte jedoch weder dem Vorfall noch dem Geschädigten Beachtung und verschwand in einen Hauseingang. Der Gebissene musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Den Hundehalter beschrieb er als zwischen 50 und 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hager mit grauem kurzen Haar und Vollbart. Er habe ein helles Hemd sowie eine beigefarbene Hose getragen. Der Hund sei ein mittelgroßer, hellbrauner Mischling gewesen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/96 64 66 66 zu melden.

Von anzi