Leipzig

Am vergangenen Montag gegen 22 Uhr hat ein Hund in einer Gaststätte in der Karlsruher Straße eine 47-jährige Frau angegriffen und schwer verletzt. Nach Polizeiangaben war die Frau zusammen mit ihrem Partner unterwegs, als sich der Vorfall ereignete. Ein 36-jähriger Mann war mit seinem Husky ebenfalls in der Gaststätte. Als die Frau den Hund streicheln wollte, biss dieser zu und fügte ihr schwere Verletzungen im Gesicht zu. Der Begleiter der Frau bemerkte die Attacke des Vierbeiners nicht, da er mit dem Rücken zur 47-Jährigen und zum Hund gesessen hatte. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten das Opfer vor Ort im Rettungswagen und brachten sie danach für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Bei der Befragung des Hundehalters durch die Polizei gab dieser an, dass er der Frau zuvor gesagt hatte, dass sie seinen Hund nicht streicheln solle, was sie jedoch ignorierte. Auf die Frage, ob der Husky in der Gaststätte angeleint war, bejahrte der 36-Jährige dies. Allerdings konnte keiner der Anwesenden die Aussage des Mannes bestätigten.

Die Polizeibeamten konfrontierten den Hundehalter, der unter starkem Alkoholeinfluss stand, mit dem Tatvorwurf der fahrlässigen Körperverletzung.

Von fbu