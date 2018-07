Leipzig

An der Ecke Schönauer Landstraße/Ecke Gartengrund im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg stand ein Feld in Flammen. Das teilte die Polizei Leipzig am Dienstagmittag mit. Die Feuerwehr war im Einsatz. Weitere Angaben waren zunächst nicht verfügbar.

Das abgebrannte Feld in Böhlitz-Ehrenberg Quelle: André Kempner

Von anzi