Leipzig. Ein dreister Diebstahl hat sich Donnerstagnacht im Zentrum-Nord ereignet: Wie die Polizei mitteilte, hat ein unbekannter Täter zunächst die verschlossene Wohnungstür aufgehebelt und sich durch den von innen steckenden Schlüssel Zugang zur Wohnung verschafft. Dort erbeutete er ein Portmonee mit wichtigen Dokumenten und einem geringen Bargeldbetrag.

Während der Dieb weiter durch die Räume zog, entdeckte er auf dem Nachttisch im Schlafzimmer einen Laptop und ein Mobiltelefon. Obwohl der Überfallene direkt daneben schlief, griff der Dieb zu. In diesem Moment erwachte das Opfer und sprach den Täter direkt an. Dieser ergriff daraufhin sofort die Flucht. In welche Richtung der entkommen konnte, ist unklar. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

