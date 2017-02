Leipzig. Der Schein einer Taschenlampe und das Flüstern der beiden Einbrecher hat die Eigentümerin eines Einfamilienhauses in Leipzig-Leutzsch aus dem Schlaf gerissen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten zwei Unbekannte in der Nacht zu Freitag die Kellertür des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Von den Geräuschen in ihrem Treppenhaus geweckt, hörte die Eigentümerin, wie sich zwei männliche Personen leise unterhielten, zudem sah sie durch ihre teilverglaste Schlafzimmertür den Schein der Taschenlampe im Hausflur.

Für die Dame spitzte sich die Lage noch weiter zu, als die Diebe versuchten, ins Schlafzimmer zu gelangen. Da die Frau jedoch von innen abgeschlossen hatte, gaben sie kurzerhand auf und kehrten ins Wohnzimmer zurück. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Wertgegenständen sämtliche Schränke und Schubladen.

Während die Frau den Notruf wählte, kamen die Einbrecher zurück und versuchten erneut ins Schlafzimmer zu kommen. Sie waren gerade dabei, die Schlafzimmertür aufzubrechen, als das Opfer anfing, laut zu schreien. Die beiden Diebe ergriffen daraufhin die Flucht. Im Zuge einer nachfolgenden Tatortbereichsfahndung konnten die Einbrecher nicht gestellt werde. Die Polizei ermittelt nun in besonders schwerem Fall des Diebstahls.

nqq