Leipzig. Brutaler Überfall auf einen Essensboten im Leipziger Stadtteil Möckern: Ein 28 Jahre alter Mann wollte am Montag gegen 12 Uhr eine Bestellung in der Huygensstraße ausliefern, als ihn ein Räuber an eine Hauswand drückte. Der Täter hat ihm dann nach Angaben der Polizei mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend nahm er dem Mitarbeiter eines Lieferdienstes seine Kellnergeldbörse weg, die auf der Thermobox lag. Darin sollen sich bis zu 1000 Euro in bar befunden haben.

Auch in Halle ist ein Bote überfallen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der 45-Jährige am Montagabend Essen nach Halle-Neustadt liefern. Dort lauerten ihm drei maskierte Männer auf. Einer hielt ihn fest, ein anderer drohte mit einem Schlagstock. Sie entwendeten mehrere hundert Euro und das Essen, das er liefern wollte. Bisher gibt es noch keine Hinweise auf die Täter. Der Mann in Halle blieb unverletzt.

Von mro (mit dpa)