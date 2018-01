In Pflegeheimen gestohlen: Polizei schnappt Serieneinbrecher

Leipzig. Mindestens zehn Mal soll ein 33-Jähriger unter anderem in Pflegeheime und Personalräume eingebrochen sein und Geldkarten, Handys und andere Dinge gestohlen haben. Laut Polizei wurde der Mann am Sonntag gegen 16 Uhr in der Zwickauer Straße gestellt. Zuvor soll er in ein Pflegeheim eingestiegen sein.

Dort sei er aus einem Patientenzimmer gekommen und dabei Mitarbeitern aufgefallen. Sie informierten die Beamten und folgten dem mutmaßlichen Dieb. Als die Polizei eintraf, fanden sie im Rucksack des 33-Jährigen unter anderem gestohlene Geldkarten und andere Papiere.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes entdeckten Beamte den Angaben zufolge Unterlagen zu einem entwendeten Fahrzeug, Personalausweise, Handys, weitere Geldkarten und Drogen. Laut Polizei soll der 33-Jährige für mindestens zehn Diebstähle aus Pflegeheimen, von Betriebsgeländen, aus Personalräumen in Tankstellen, Jackentaschen und Umkleideräumen verantwortlich sein.

jhz