Indymedia nach Verbot offline – Waffen bei Razzia gefunden

Berlin/Leipzig. Am Morgen war die Seite noch erreichbar, gegen 10.30 Uhr ging sie vom Netz: Sieben Wochen nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg hat das Bundesinnenministerium die linksextremistische Internetplattform „linksunten.indymedia.org“ verboten. Mit dem Verbot wird nach Worten von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gegen die bedeutendste Internetplattform für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland vorgegangen. Eine Verbotsverfügung wurde den in Freiburg lebenden Betreibern der Plattform am Morgen zugestellt. Zuerst hatte „Spiegel Online“ über das Verbot berichtet.

Nach dem Verbot von Indymedia liefen am Freitag Durchsuchungsmaßnahmen bei den mutmaßlichen Betreibern in Freiburg (Baden-Württemberg). Zur Bildergalerie

Bei den Durchsuchungen der Räumlichkeiten der Internetplattform in Baden-Württemberg wurden zahlreiche Waffen gefunden. Darunter seien Messer, Schlagstöcke, Rohre und Zwillen, so de Maizière. „Der Weiterbetrieb der Seite ist ab sofort eine Straftat“, betonte der Minister. „Das von mir angeordnete Verbot dient der Zerschlagung der Vereinsstruktur und der Beschlagnahmung des Vermögens.“

Seite "raffiniert" geschützt

Ziel sei auch die Abschaltung der Seite. Diese war am Freitagmorgen zunächst noch zu erreichen - und informierte ihre Leser auch über das eigene Verbot. Der Minister sagte, die Abschaltung werde voraussichtlich nicht so schnell gelingen, weil der Betrieb der Seite „raffiniert“ geschützt sei. Er verwies unter anderem auf Server im Ausland. Zeitweise war die Seite zunächst lahmgelegt, vermutlich aufgrund zu vieler Zugriffe. Auf der Startseite war von "technischen Problemen" die Rede. Später am Vormittag war in schwarzer Schrift auf weißem Grund zu lesen: "Wir sind zur Zeit offline..."

"Wir sind zur Zeit offline...": Am Freitagvormittag wurde Indymedia abgeschaltet. Quelle: Screenshot

Den Sicherheitsbehörden gilt die Anfang 2009 gestartete Seite als einflussreichstes Medium der linksextremen Szene in Deutschland - und als Forum für gewaltbereite Autonome. Die Seite laufe „nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider“ und richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung, heißt es laut „Spiegel Online“ in der Bekanntmachung des Ministeriums. Die Kennzeichen des Vereins wurden ebenfalls verboten.

Das Ministerium legte eine siebenseitige Auflistung mit Beiträgen auf „linksunten.indymedia“ vor, mit denen das Verbot begründet wurde. Darunter waren demnach Beiträge mit strafbaren Inhalten, Bekennerschreiben zu Straftaten und verfassungsfeindliche Inhalte. Ausdrücklich wurde in manchen Bekennerschreiben Bezug auf den G20-Gipfel in Hamburg genommen. De Maizière betonte, dass sich das Verbot ausschließlich gegen den nach seinen Worten linksextremistischen Ableger des weltweiten Netzwerks „Indymedia“ richte. Die Ermittlungen gegen das Portal hätten schon vor dem G20-Gipfel Anfang Juli begonnen, sagte de Maizière. Im Januar 2016 hatte der Innenminister berreits die rechtsextremistische Plattform „Altermedia“ verboten.

Sprachrohr der Leipziger Szene

Auch für die linksextreme Szene in Leipzig diente „linksunten.indymedia.org“ als Sprachrohr. In vielen Fällen wurde die Website nach Anschlägen für Bekennerschreiben genutzt. Zuletzt posteten Bekenner nach einem Angriff auf das Polizeirevier in Plagwitz Ende Juli: "Wir setzen mit dieser Aktion ein Zeichen gegen Staat, Bullen und Repression.“ Sie drohten: „Die Zeiten stehen also auf Sturm [...] Doch wer die Konfrontation mit uns sucht, der verspekuliert sich.“ Nach 40 mutmaßlich linksautonomen Anschlägen im Jahr 2015 wurde Leipzig auf der Seite sogar zum deutschen "Randalemeister" ausgerufen. Auch Dresdner Linksautonome nutzten die Seite in der Vergangenheit für Bekennerschreiben.

Zerstörte Scheiben, besudelte Fassade: Bei einem Anschlag auf das Polizeirevier Leipzig-Südwest haben Unbekannte in der Nacht zu Montag einen Schaden von mehr als 10.000 Euro angerichtet. Zur Bildergalerie

Am Morgen wurden nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen im Zusammenhang mit dem Verbot Räumlichkeiten in Freiburg durchsucht. „Aktuell finden noch Durchsuchungen mehrerer Objekte statt“, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Dabei sollte die Verbotsverfügung drei Betreibern der Plattform ausgehändigt werden. Festnahmen oder Verhaftungen waren demnach nicht geplant. Es sollte aber Beweismaterial wie Computer sichergestellt und mögliches Vereinsvermögen beschlagnahmt werden.

Behörden wandten Kniff an

Beim Verbotsverfahren gegen die Plattform wandten die Sicherheitsbehörden einen Kniff an: Förmlich soll es sich um ein Vereinsverbot handelt - die Betreiber wurden demnach von den Behörden als Verein eingestuft. Strobl sagte: „Diese Maßnahmen sind ein schwerer Schlag gegen die linksextremistische Szene in Deutschland.“

