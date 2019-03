Leipzig

In Leipzig-Lindenau hat ein Passant in der Nacht zu Samstag einen Autobrand gelöscht. Unbekannte zündeten nach Polizeiangaben gegen 4.40 Uhr in der Aurelienstraße einen Jaguar an. Die Täter setzten dabei den hinteren linken Reifen des Luxuswagens in Brand.

Der Zeuge bemerkte das Feuer und verhinderte durch sein Eingreifen, dass das Fahrzeug komplett in Flammen aufgeht. An dem Auto entstand dennoch ein Schaden von 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Täter konnten flüchten.

Von nöß