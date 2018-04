Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Leipzig ist eine Radfahrerin tödlich verunglückt. Ein Lkw-Fahrer hatte die offenbar geradeaus fahrende 16-Jährige beim Rechtsabbiegen von der Schillerstraße auf den Martin-Luther-Ring mutmaßlich übersehen. Auch wenn Fahrradunfälle in Leipzig deutlich seltener vorkommen, als andere Zusammenstöße, so haben sie oft einen sehr tragischen Ausgang.

In der offiziellen Polizeistatistik werden für das vergangene Jahr 1171 Unfälle ausgewiesen, an denen Radfahrer beteiligt waren – das sind nur gut neun Prozent der insgesamt 13.409 Zusammenstöße. Das Risiko von schweren Verletzungen für Zweiradfahrer ist dabei deutlich höher als für andere Verkehrsteilnehmer: 155 Radfahrer wurden anno 2017 bei Unfällen in der Messestadt schwer verletzt, zwei starben sogar. Somit gibt es bei jedem siebten Radunfall in Leipzig Schwerverletzte – sonst hat nur jeder 50. Unfall auch Personenschäden.

Die überwiegende Mehrheit der beteiligten Radfahrer war für ihr Unglück auch nicht selbst verantwortlich. Lediglich ein Drittel wird in der Polizeistatistik als Verursacher der Unfälle geführt – in den meisten Fällen wegen Missachtens des Rechtsfahrgebots. Wie mutmaßlich im Fall der 16-Jährigen am Montagmorgen sind häufig abbiegende Autofahrer in Leipzig für die schweren und zum Teil tödlichen Verletzungen der Radler verantwortlich.

Rechtsabbieger übersehen häufig Radfahrer

So starb im vergangenen September eine 63-Jährige auf der Merseburger Straße, weil ein Lkw-Fahrer sie bei Einbiegen in die Demmeringstraße nicht beachtete. Ein ähnlicher Fall ereignete sich im April diesen Jahres auf der Kommandant-Prendel-Allee als ein Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen eine 31-jährige Radfahrerin tödlich verletzte. Im Februar 2015 hatte ein Betonmischer beim Einschwenken von der Pfaffendorfer Straße einen 36-Jährigen überfahren.

Beim aktuellsten Fahrradklima-Test des Allgemeine Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) vergaben die Teilnehmer der Messestadt in Punkto Sicherheit auch nur die Schulnote 4,1. Gegenüber der letzten Befragung 2014 verschlechterte sich dieser Wert. „Hier muss trotz aller Bemühungen der letzten Jahre mehr für die Verkehrssicherheit der Radfahrenden in Leipzig getan werden“, so der ADFC.

ADFC bemängelt Baustellenführung

Unter anderem bemängelte der Verkehrsclub die Führung des Radverkehrs an Baustellen in Leipzig, aber auch die bisher of ungenügende Trennung von Rad- und Straßenbahnverkehr sei ein wichtiges Thema in Leipzig. An vielen Stellen seien die Straßen in der Stadt zu eng, um das zu leisten. An manchen Orten, wie in der Dresdner Straße, haben die Stadtplaner aus Sicht des ADFC aber noch nicht alle Möglichkeiten ausgenutzt. Insgesamt liegt Leipzig beim Thema Fahrradfreundlichkeit bei den Städten über 200.000 Einwohner laut ADFC auf Platz 9.

Bei der letzten Bürgerumfrage anno 2016 hatten 34 Prozent der Leipziger angegeben, ihr Fahrrad täglich oder mehrfach in der Woche zu nutzen. Jeder Vierte in der Messestadt fährt den Angaben zufolge mit dem Rad zur Arbeit oder zur Ausbildung. Laut einer Erhebung der TU Dresden, die alle fünf Jahre in bundesweit 300 Städten durchgeführt wird, besitzen die Leipziger auch die meisten Drahtesel. Genau 912 waren es zuletzt auf 1000 Einwohner. Der bundesweite Schnitt liegt bei lediglich 745.

Von Matthias Puppe / -lyn