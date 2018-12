Leipzig

Alle Jahre wieder begrüßen die Leipziger das neue Jahr mit viel Feuerwerk. Und alle Jahre wieder ereignen sich dabei aus Leichtsinn oder Unachtsamkeit schwere Unfälle. 30 sind es laut Uni-Klinik Leipzig im Schnitt – mit oft tragischen Folgen.

Die normalen Not- und Unfälle zum Jahreswechsel würden eigentlich schon reichen, meint Prof. Dr. Andre Gries, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme am Universitätsklinikum Leipzig. „Aber zu Silvester kommen auch Stürze von Balkonen, Verkehrsunfälle, Verbrennungen und Explosionsverletzungen durch Feuerwerkskörper dazu – mit zum Teil tragischen Folgen“, erklärt er.

Zwei Finger abgerissen

Oft werde bei den gefährlichen Verhaltensweisen nur an Jugendliche gedacht. „Aber es sind auch Familienväter, die aus Jux ihre Gesundheit und die Zukunft der Familie aufs Spiel stellen“, erzählt Prof. Stefan Langer, Bereichsleiter Plastische, ästhetische und spezielle Handchirurgie. So seien einem Mann im Vorjahr beim Zünden eines illegalen Feuerwerkskörpers zwei Finger der linken Hand abgerissen worden. „Wir haben einen Replantationsversuch unternommen, doch war am Ende der Verlust des Zeigefingers nicht zu verhindern. Der Mittelfinger ist ohne Gefühl und in der Beweglichkeit eingeschränkt. Der Mann wird Zeit seines Lebens damit klarkommen müssen“, sagt Langer.

Noch tragischer wird es, wenn Kinder beteiligt sind. Prof. Martin Lacher, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie, erinnert an einen Fall aus dem Vorjahr, bei dem ein Junge von seinem großen Bruder einen Feuerwerkskörper überreicht bekam er und ihn nur mal halten sollte. „Am Ende konnten wir den zerstörten Daumen zwar an sich retten, aber Sehnen und Nerven waren so geschädigt, dass der Patient den Daumen nicht mehr benutzen kann“, so Lacher. Bei einem anderen Junge zerbarst das Fersenbein, als er versuchte, einen angezündeten illegalen Böller auszutreten.

Zwei „Spitzen“ bei Unfällen

Rund 30 Personen bezahlten jedes Jahr ihre Fahrlässigkeit im Umgang mit Feuerwerkskörpern und mit Alkohol mit ihrer Gesundheit, so Gries. Da würden nicht nur illegale Böller verwendet, sondern auch selbst Sprengkörper gebaut, oder es werde mit Raketen aufeinander geschossen. Das führe zur ersten ‚Spitze’ der Silvester-Vorfälle. „Die zweite Spitze der Unfallzahlen entsteht dadurch, dass Kinder und Jugendliche am Neujahrsmorgen auf ‚Blindgängersuche’ gehen, um diese dann irgendwie zur Explosion zu bringen. Alles verdammt gefährlich, alles verdammt unnötig“, erzählt Gries.

Die drei Ärzte des Universitätsklinikums Leipzig bitten deshalb vor allem die Eltern, zu Silvester auf riskante „Heldentaten“ zu verzichten. Zudem sollten Kinder und Jugendliche aufgefordert werden, die Finger von nicht explodierten Feuerwerkskörpern zu lassen, zitiert die Uni-Klinik die Ärzte in einer Mitteilung. „Wir sind Silvester im Dienst, damit für den Fall der Fälle schnell und präzise geholfen werden kann. Aber alle Ärzte und Schwestern würden sich sehr freuen, wenn sie nicht für Silvesterunfälle gebraucht würden“, so Prof. Gries.

