Leipzig

Mehrere Kinder und Jugendliche haben am Montag gegen 18.20 Uhr in einem Supermarkt in der Konradstraße im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld eine 43-jährige Mitarbeiterin angegriffen und verletzt. Nach Polizeiangaben hatte die Frau eine Gruppe Jugendlicher ins Geschäft kommen sehen, wobei ihr ein Junge auffiel, der einen Rucksack vor der Brust trug. In diesen steckte er allerlei Dinge und beabsichtigte den Laden zu verlassen, ohne zu bezahlen.

Die 43-Jährige sprach den Jungen auf den Süßigkeitendiebstahl an und hielt dessen Rucksack fest. Als die Komplizen die brenzlige Lage ihres Freundes mitbekamen, kehrten sie ins Geschäft zurück und griffen gemeinsam die Frau an. Einer von ihnen trat so heftig zu, dass die Frau verletzt und ihr mitgeführtes Funkgerät beschädigt wurde.

Die Täter konnten ohne ihre Beute fliehen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Von fbu