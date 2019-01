Leipzig

Mehrere Jugendliche ohne Fahrschein haben am Wochenende in einer S-Bahn in Leipzig einen Zugbegleiter beleidigt, bedroht und sogar ins Gesicht gespuckt. Wie die Bundespolizei informierte, waren die vier jungen Männer am Samstagmorgen am Hauptbahnhof in die Linie S6 Richtung Geithain gestiegen. Als sie an der Station Bayerischer Bahnhof kontrolliert wurden, eskalierte die Situation.

Der Kontrolleur forderte von zwei der Heranwachsenden den Personalausweis, um ein Bußgeld wegen Schwarzfahrens zu erheben. Ein 17-Jähriger übergab dem Zugbegleiter erst das Dokument, als dieser androhte, die S-Bahn zu stoppen und die Bundespolizei zu rufen. Als der zweite Jugendliche ohne Fahrschein sich ausweisen sollte, sprang die Gruppe gegen 5 Uhr am Haltepunkt „ Leipzig MDR“ aus der Bahn. Zuvor spuckte sein zuerst kontrollierter Begleiter dem Schaffner ins Gesicht.

Zeugen aus der Bahn gesucht

Der 17-jährige Markkleeberger konnte aufgrund seiner vorgelegten Ausweispapiere schnell identifiziert werden. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Bundespolizei nun nach Fahrgästen aus der Bahn, die Angaben zu den drei weiteren unbekannten Jugendlichen sowie zum Geschehen machen können. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Leipzig unter der Telefonnummer 0341 / 99 7 99 0 und jede Polizeidienststelle entgegen.

Von nöß