Leipzig. Eine Fahrerin war am späten Sonntagnachmittag mit ihrem Wagen auf der Adenauerallee in Leipzig-Schönefeld-Ost unterwegs, als sie die Brücke am Kohlweg durchfuhr und dabei mit Steinen beworfen wurde. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau dort vor dem Durchfahren eine Gruppe Jugendlicher gesehen.

Die Fahrerin verständigte die Polizei, als diese eintraf, waren die Unbekannten jedoch verschwunden. Den Spuren am Wagen der Geschädigten nach warfen die Täter zwar kleine Steine. Durch die Einschläge waren jedoch Dellen auf dem Dach und der Motorhaube entstanden. Der Schaden liegt im viertstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

