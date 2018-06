Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Lößnig haben Unbekannte am Sonntag zwei Jugendliche ausgeraubt. Die 16- und 18-Jährigen waren gegen 9.30 Uhr in der Gudrunstraße auf dem Rückweg vom Bäcker. Die Täter fuhren auf Fahrrädern an ihnen vorbei und stellten sich ihnen entgegen, wie die Polizei mitteilte. Einer der Radler drohte mit einem Messer und verlangte mehrmals die Soundbox des 18-Jährigen, über die die Jugendlichen Musik hörten.

Sie übergaben das Gerät und die Räuber fuhren davon. Nach Beschreibung der Jugendlichen sind die Täter männlich, trugen Kapuzenpullover und fuhren Damenfahrräder. Der Täter mit dem Messer sei etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, habe ein Tattoo im Gesicht und eine auffällige silberne Kette um den Hals. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

ThTh