Leipzig. Eine Gruppe Jugendlicher hat am Donnerstagabend in zwei Bankfilialen in Leipzig-Grünau randaliert. Dabei wurde Feuer gelegt und Wände beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, wurden die mutmaßlichen Täter von zwei 15-Jährigen beim Verlassen des Gebäudes beobachtet. Die Zeugen bemerkten Rauch aus der Bank aufsteigen und informierten die Feuerwehr.

Nachdem sie aus der ersten Filiale kamen, betraten die vier mutmaßlichen Täter eine weitere Bank. Auch dabei wurden sie von den Zeugen beobachtet. Anschließend verschwand das Quartett.

Als die Feuerwehr eintraf, war ein Löschen überflüssig. Die Randalierer hatten Papier auf einem Geldautomaten angezündet, welches mittlerweile von selbst erloschen war. Zwei Deckenlampen waren zerstört. Eine Wand und ein Geldautomat wurden durch Farbschmierereien beschädigt.

In der benachbarten Bankfiliale fand die Polizei später ebenfalls Schmierereien. Die Farbe wurde angezündet und richtete dadurch erheblichen Schaden an der Wand an. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht allerdings noch nicht fest.

Personenbeschreibung der mutmaßlichen Täter

Eine erste Person war mit einer grau-schwarzen Strickmütze, blauen Jeans und einer schwarzen Jacke mit blauen Reißverschlüssen bekleidet. Zum Alter oder Geschlecht gibt es keine Angaben. Mit dabei war ein etwa 16 Jahre altes Mädchen mit langen blonden Haaren, etwa 1,58 Meter groß und schlank. Sie hatte lange, glatte, blonde Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, außerdem trug sie eine schwarze Handtasche bei sich.

Eine weitere Komplizin soll etwa 17 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß gewesen sein. Die Zeugen beschrieben sie als stämmig, aber nicht dick. Sie hat schulterlange, dunkelblonde glatte Haare. Sie trug eine olivgrüne Jacke, graue Leggins, weiß-schwarze Turnschuhe der Marke Nike. Sie soll auf den Namen „Jenny“ hören. Der vierte im Bunde war ein etwa 14 bis 15 Jahre alter Junge. Dieser ist etwa 1,70 Meter groß, stämmig. Er trug zum Tatzeitpunkt einen roten Pullover der Marke Puma und eine schwarze Adidas-Jacke sowie eine kleine Umhängetasche der gleichen Marke in den Farben blau, weiß und schwarz.

Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Kripo Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

joka