Leipzig. Wegen drei Jugendlichen hat ein Intercity am Sonntag in Leipzig eine Notbremsung einleiten müssen. Die 11- bis 13-Jährigen hätten sich gegen 17 Uhr in Höhe Miltitz ins Gleisbett der Schnellfahrstrecke gesetzt, sagte Yvonne Manger, Sprecherin der Bundespolizei, gegenüber LVZ.de. Der Zugführer eines IC von Berlin nach München, der auf dem Nachbargleis unterwegs war, brachte seine Bahn zum Stehen. Eine Streife der Bundespolizei holte die Jugendlichen aus dem Gefahrenbereich und übergab sie ihren Eltern.

Die Bahnstrecke bei Miltitz musste vorübergehend gesperrt werden. Sieben Züge verspäteten sich deshalb nach Angaben der Bundespolizei um insgesamt 126 Minuten. Ob das Trio auf den Gleisen war, um Selfies zu schießen, blieb unklar. „Was sie da gemacht haben, ist eine gute Frage“, so die Sprecherin.

Die Polizei hatte zuletzt eindringlich davor gewarnt, Bahnstrecken zu betreten und sich für solche Fotos in Lebensgefahr zu begeben. „An dieser Stelle ist die Strecke gerade und gut einsehbar. Aber die Züge sind mit sehr hoher Geschwindigkeit und nahezu lautlos unterwegs, so dass die Gefahr leicht unterschätzt wird“, betonte Manger.

Von nöß