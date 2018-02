Jugendliche sorgen in Leipzig mit Schüssen für Polizeieinsatz

Leipzig. Vier Jugendliche sollen in der Nacht zu Dienstag mit Schüssen für einen Polizeieinsatz im Leipziger Stadtteil Plagwitz gesorgt haben. Ein 17-Jähriger und drei 16-Jährige hätten gegen 3.45 Uhr in der Markranstädter Straße mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag zu LVZ.de.

Als die Beamten eintrafen, hatten die Verdächtigen zwar keine Waffe bei sich. Die Polizisten fanden jedoch eine Schreckschusspistole und Drogen in der Nähe. Laut Behörde stritten die Jugendlichen ab, die Waffe verwendet zu haben.

Die Einsatzkräfte sicherten Spuren und brachten die Vier zu ihren Eltern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

jhz