Leipzig. Bei einem Streit in Grünau haben vier 13 bis 16 Jahre alte Jungen einen 13-Jährigen verletzt. Nach Angaben der Polizei überfiel ihn das Quartett am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr vor der 94. Oberschule im Miltitzer Weg. Die vier boxten ihr Opfer in Unterleib und Gesicht und fügten ihm mit einer abgebrochenen Glasflasche eine Schnittwunde am linken Unterschenkel zu. Nach der Tat konnte der Junge zu einem Lehrer in die Sporthalle der Schule flüchten. Dort rief er seinen Vater an, der die Polizei verständigte.

Mit Hilfe der Täterbeschreibung stellten die Beamten die vier Jugendlichen im Umfeld der Schule. Diese gaben ihre Tat im Verhör schließlich zu. Ihre Eltern wurden verständigt, sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der 13-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt.

chg