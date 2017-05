Leipzig . Eine 15-Jährige ist am Mittwochabend ausgerastet: Wie die Polizei mitteilte, warf sie gegen 19 Uhr ein Küchenmesser auf eine Betreuerin in der Rosenmüllerstraße in Leipzig-Lindenau und verfehlte die 27-Jährige nur knapp. Daraufhin warf die Jugendliche einen Teller auf die Frau. Er traf die Betreuerin im Gesicht und verletzte sie an der Nase. Die 27-Jährige wandte sich an eine Kollegin, die das Rettungswesen informierte. Die Verletzte wurde ambulant behandelt.

Polizeibeamte nahmen den Vorfall und zwei Zeugenaussagen von einem sechsjährigen Mädchen und einem elfjährigen Jungen auf, die das Geschehen beobachtet hatten. Die Behörden ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

lis