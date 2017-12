Jugendlicher am Leipziger Schwanenteich ausgeraubt

Leipzig. Drei Unbekannte haben am ersten Weihnachtsfeiertag einen 16-Jährigen am Leipziger Schwanenteich überfallen. Gegen 21 Uhr umringten die Täter den Jugendlichen in dem Park hinter der Oper, schubsten ihn und drohten ihm Gewalt an, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag.

Aus Angst übergab der 16-Jährige dem Trio 100 Euro in bar. Die Täter hätten sich anschließend noch bedankt und seien geflüchtet. Näher Angaben zu ihrem Aussehen machte die Polizei nicht. Der Junge blieb unverletzt.

Von nöß