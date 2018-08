Leipzig

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag auf Eisenbahnstraße in Leipzig ausgeraubt worden. Der Jugendliche fuhr gegen 0.30 Uhr mit dem Fahrrad die Straße entlang, wie die Polizei bekannt gab. Auf Höhe der Hausnummer 76 stellten sich vier Männer in seinen Weg. Sie forderten sein Rad sowie sein Handy und sprühten ihm gleich darauf Pfefferspray ins Gesicht. Die Täter erlangten das Fahrrad, konnten dem 16-Jährigen aber nicht das Handy abnehmen, weil er sich wehrte. Das Opfer musste später medizinisch behandelt werden.

Der 16-Jährige beschrieb einen Täter als etwa 1,80 Meter groß, 25 bis 35 Jahre alt und von kräftiger, dicklicher Statur. Er trug lange Haare, wobei die Seiten abrasiert waren sowie Adidas-Schuhe, eine rote Jacke und eine knielange Hose. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Zum Zeitpunkt der Tat fuhr eine Straßenbahn vorbei, weshalb die Insassen möglicherweise etwas gesehen haben. Wer Hinweis hat, wird gebeten, sich in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

