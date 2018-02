Jugendlicher in Leipzig mit Elektroschocker angegriffen und geschlagen

Leipzig. Nach einer Party sind zwei Jugendliche am Wochenende von Unbekannten mit einem Elektroschocker angegriffen und geschlagen worden. Zuvor wurde der 17-Jährige in der Straße des 18. Oktober in Probstheida von der kleinen Gruppe gegen ein Uhr nach einem verlorenen Handy gefragt, so die Polizei.

Als der 17-Jährige und dessen Freund sagten, sie hätten kein Mobiltelefon gefunden, wurden sie von den Unbekannten verfolgt. Ein Gruppenmitglied zückte einen Elektroschocker und verletzte den 17-Jährigen am Bein. Dann stieß der Unbekannte mit seinem Kopf in das Gesicht des Jugendlichen, sodass dessen Auge anschwoll. Während der Angriffe verlangten die Unbekannten das Telefon des Opfers, was der17-Jährige aber verweigerte.

Die unbekannte Gruppe mit ungefähr sieben Personen verschwand ohne Beute. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung und wegen gefährlicher Körperverletzung.

