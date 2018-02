Junge Aushilfe in Leipziger Kneipe mit Messer bedroht und beraubt

Leipzig. Am Mittwochabend ist kurz nach 23 Uhr eine 25-jährige Studentin in einer Kunst- und Kulturkneipe in der Kohlgartenstraße überfallen worden. Nach Angaben der Polizei war die Aushilfe gerade dabei, die Tageseinnahmen zu zählen, als ein Mann das Lokal betrat.

Er griff nach der Gürteltasche der 25-Jährigen und bedrohte sie mit einem Messer. Er verlangte das Geld aus der Kasse. Als die Studentin dem Räuber 90 Euro gab, entschuldigte sich dieser noch und nahm das Geld. Die junge Aushilfe bat den Dieb nach ihrem Schlüssel, der daraufhin die Tasche fallen ließ.

Gegenüber der Polizei beschrieb die Studentin den Räuber als 1,75 Meter groß und ungefähr 30 Jahre alt. Er hatte einen Vollbart und trug eine dunkle Mütze, eine schwarze Steppjacke und Jeans. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Mann gegen 23 Uhr in der Kohlgartenstraße gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko