Leipzig

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 1.30 Uhr in der Heiterblickallee in Paunsdorf eine 18-Jährige überfallen. Laut Polizei stieg die junge Frau am Paunsdorfer Straßenbahnhof aus der Straßenbahn und lief über die Permoser Straße in Richtung der Wohnblocks nahe der Heiterblickallee.

Als sie an der Haustür ihren Schlüssel aus der Tasche zog, spürte sie einen Sprühnebel und einen heftigen Zug an ihrer Handtasche. Sie drehte sich zum vermeintlichen Angreifer um und wurde nochmals besprüht. Daraufhin ließ sie ihre Tasche los und der Räuber floh in unbekannte Richtung.

Leipziger Polizei sucht Zeugen

Die 18-Jährige erstattete Anzeige und erklärte, dass der Mann auch ihr Smartphone, eine Powerbank, das Portemonnaie, Schmuck und erbeutete. Sie konnte sich erinnern, dass der Unbekannte an der Haltestelle „Am Friedrich-List-Platz“ oder Einertstraße“ in die Straßenbahn eingestiegen war. Sie beschrieb ihn als 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart, außerdem trug er eine dunkle Winterjacke.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können. Hinweise werden von der Leipziger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 entgegen genommen.

Von fbu