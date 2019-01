Leipzig

Ein 18-Jähriger ist am vergangenen Samstag in eine handfeste Auseinandersetzung mit mehreren jungen Männern geraten. Am Ende erbeutete die Gruppe seine Schuhe im Wert von circa 200 Euro und ließ das Opfer verletzt zurück. Wie die Polizei mitteilte, verbrachte der junge Mann mit seinen Freunden den Tag im Paunsdorf-Center. Dort waren ihm bereits mehrere männliche Jugendliche unangenehm aufgefallen, die sich für seine Schuhe interessierten.

Als der 18-jährige Mann am Abend auf dem Heimweg dazu über einen Spielplatz ging, lauerten ihm die Jugendlichen auf. Einer von ihnen sprach den jungen Mann an und forderte ihn auf, die Schuhe herauszugeben. Dieser weigerte sich und wurde daraufhin in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Während einige den 18-jähirgen festhielten, schlug der „Wortführer“ auf sein Opfer ein und untermauerte seine Forderung. Danach zog er dem Wehrlosen die Schuhe aus und verschwand mit seinen Komplizen. Die Freunde des jungen Mannes hatten in der Zwischenzeit Rettungswagen und Polizei gerufen, so dass er vor Ort ambulant behandelt werden konnte.

Der Angreifer war laut des Mannes arabisch aussehend, circa 15 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke Gestalt und schwarze, kurze Haare, die am Oberkopf länger und an den Seiten kürzer waren. Außerdem soll er dunkelfarbige Augen haben und deutsch mit Akzent sprechen. Bekleidet war er mit einer grünlichen Bomberjacke und einer dunklen Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raub aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang und zu den Angreifern machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Leipzig unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von fbu