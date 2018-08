Leipzig

Ein 40 Jahre alter Leipziger, der sich aufgrund seines schlechten Gewissens selbst wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt hatte, ist vom Landgericht zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.

Der gelernte Maler und Lackierer hatte zuvor gestanden, sich mehrmals massiv an dem Neffen seiner einstigen Lebensgefährtin vergangen zu haben. Mit der Frau war Michael B. von 2001 bis 2013 liiert, lebte mit ihr in Leipzig oder in einer Kleinstadt in Bayern. Während dieser Zeit sollen die Straftaten geschehen sein. Laut Anklage war der betroffene Junge zwischen fünf und 14 Jahren alt. Die zweite Strafkammer des Gerichts hielt acht Fälle für erwiesen.

Teenager mit Intim-Fotos erpresst

Der Angeklagte räumte zudem ein, vier Jungen über soziale Medien massiv bedroht zu haben. Wie berichtet, ließ er sich von den 13- bis 16-jährigen Jungen Intim-Fotos schicken, mit denen er sie dann erpresste, um noch weitere Sex-Fotos oder Sex-Videos von ihnen zu erhalten. Für den Fall ihrer Weigerung kündigte er ihnen an, die Bilder im Internet zu veröffentlichen oder drohte mit Mord.

Zum Prozessauftakt entschuldigte er sich, er habe „schweres Unrecht“ begangen. Michael B. erklärte, dass er unbedingt eine Sozialtherapie während seiner Inhaftierung wahrnehmen möchte. Die Staatsanwaltschaft hatte sechseinhalb, die Verteidigung sechs Jahre Haft gefordert. Das Gericht hielt eine anschließende Sicherungsverwahrung für nicht erforderlich.

Von S. K.