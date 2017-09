Justizminister Gemkow sagt nach Anschlag auf seine Leipziger Wohnung aus

Leipzig. Vor dem Amtsgericht Leipzig ist am Montag der Prozess um einen Angriff auf die Wohnung des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) im November 2015 fortgesetzt worden. Als Zeuge geladen war an diesem Tag der Minister selbst. Den beiden Männern Thomas K. (30) und Roman W. (30) wird gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Sie sollen in der Nacht zum 24. November 2015 mit schweren Pflastersteinen Fenster in der Wohnung des Politikers in der Leipziger Südvorstadt eingeworfen und anschließend Buttersäure durch die zerbrochenen Scheiben geschleudert haben. Das Urteil in dem Verfahren wird voraussichtlich am Freitag (8. September) fallen.

Die Zeugenaussage Gemkows war zuvor im August geplatzt, unter anderem weil einer der beiden Angeklagten nicht erschienen war. Bei dem Angeklagten Roman W. handelt es sich um einen gebürtigen Kirgisen und Autohändler aus Meckenheim. Er hatte zu Prozessbeginn eine Tatbeteiligung bestritten. Er sei noch nie in Leipzig gewesen und kenne den mitangeklagten Verdächtigen Thomas K. nicht. Dieser äußerte sich zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft nicht.

Die beiden mutmaßlichen Täter werden mutmaßlich der rechten Szene zugeordnet. Die Ermittler hatten sie mit DNA-Spuren überführt. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Täter gab, die an dem Angriff beteiligt waren. Die Familie von Gemkow verließ noch in der Angriffsnacht die Wohnung und kehrte nicht mehr dorthin zurück. Verletzt wurde niemand.

Von LVZ