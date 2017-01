Leipzig. Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag Kaffee, Alkohol im Wert von etwa 800 Euro und Geld aus einer Gaststätte im Stadtteil Schönau gestohlen. Dafür seien die Täter gewaltsam in die Gaststätte in der Garskestraße eingedrungen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Hinweisgeber gab an, am Montagmorgen um kurz nach 4 Uhr drei Personen auf Fahrrädern in der Nähe des Tatortes gesehen zu haben. Sie hätten jeweils zwei vollbepackte, klirrende Taschen an ihren Lenkern transportiert.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Leipziger Polizeirevier Südwest, Ratzelstraße 222 oder telefonisch unter (0341) 94 600 zu melden.

