Leipzig

Die Leipziger Polizei intensiviert den Kampf gegen den illegalen Straßenverkauf von Drogen. Im Monat Mai wollen die Beamten zu 14 Komplexkontrollen ausrücken. Den Auftakt machte ein Einsatz gegen Drogendealer an diesem Donnerstag.

Neu ist: Die Ermittler weiten ihr Kontrollgebiet aus. Standen bisher die Parkanlagen am Hauptbahnhof, die Eisenbahnstraße und die Stuttgarter Allee im Fokus, rücken nun auch die Grünanlagen an der Lilien-, Koehler-, Dresdner Straße und der Breiten Straße in den Blickpunkt. Damit passen die Beamten nach eigenen Angaben ihre Einsätze den Aktionsgebieten der Dealer an.

Kontrollen haben nichts verändert

Die Einsatzkräfte versuchen bereits seit mehreren Monaten den Drogenhandel einzudämmen und bedienen sich dabei aus der gesamten Palette des polizeilichen Handwerks. Von Identitätsfestellungen, Beschlagnahme von Rauschgift bis hin zur Untersuchungshaft haben die Ordnungshüter viele Register gezogen. Die ernüchternde Bilanz: „Entgegen der bisherigen polizeilichen Erfahrung trat keine Veränderung ein“, teilten die Beamten mit.

„Wenn im Stadtgebiet ein massives Problem mit auf offener Straße gehandelten Betäubungsmitteln und – im Schlepptau – der Beschaffungskriminalität auszumachen ist, sind wir in der Pflicht, dagegen vorzugehen“, sagte Polizeipräsident Bernd Merbitz.

Er verwies darauf, dass der Kampf gegen die Drogen nur im Schulterschluss mit weiteren Kräften zu gewinnen sei. „Vor diesem Hintergrund bin ich sehr froh, Kontrollen regelmäßig im Schulterschluss mit kommunalen Ämtern, Landes- und Bundesbehörden durchführen zu können“, so Merbitz weiter.

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei in Leipzig 2598 Delikte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Fünf Menschen starben nach ihrem Drogenkonsum.

Von Matthias Roth