Leipzig

Beim Brand von drei Kellerboxen im Leipziger Stadtteil Grünau ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer im Andromedaweg um 1.42 Uhr per Notruf gemeldet. Ein Bewohner des Plattenbaus sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert worden.

Die Ursache für die Flammen und die Höhe des Schadens sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von mro