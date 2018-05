Leipzig

Der Brand in einem Leipziger Mehrfamilienhaus in der Bennigenstraße am Montagmorgen wurde durch eine Kerze ausgelöst. Das ist der bisherige Ermittlungsstand, wie die Polizei mitteilte. Demnach entzündete eine Bewohnerin im dritten Stock die Kerze und schlief ein. Sie wachte auf und bemerkte den gerade entstandenen Brand.

Die Frau versuchte ihn mit Hilfe anderer Anwesenden zu löschen, was jedoch nicht gelang. Das Feuer griff auf das Mobiliar über und verbreitete sich von dort in der Wohnung und schließlich in weiteren Etagen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das Haus wurde bis auf Weiteres gesperrt.

