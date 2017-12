Kinder in Leipzig-Mockau brutal missbraucht: Prozessauftakt gegen vorbestraften Sexualstraftäter

Leipzig. Er saß schon mehrere Jahre wegen Kindesmissbrauchs hinter Gittern und schlug nach seiner Haftentlassung im Jahr 2013 wieder zu: Bis zu seiner erneuten Festnahme Juni 2017 soll sich ein Leipziger an mehreren Kindern brutal vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft legt Andy S. (32) insgesamt 67 Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs in Tateinheit mit Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung zur Last. Am Mittwochmorgen begann der Prozess am Landgericht Leipzig.

Besonders ein Fall bewegte und empörte die Öffentlichkeit: Am 27. Oktober 2016 wurde die damals zehnjährige Nicole (*) morgens kurz nach 7 Uhr auf dem Weg zur Schule hinterrücks überfallen. Wie Oberstaatsanwältin Heike Poganiatz zum Prozessauftakt schilderte, packte Andy S. die Schülerin an der Ecke Friedrichshafner Straße/Bochumer Straße in Mockau und zerrte sie in ein Gebüsch. Das Mädchen fiel auf den Rücken, wollte sich losreißen. Doch der Fremde habe gesagt: „Wehr dich nicht, sonst tue ich dir weh.“ Dann missbrauchte er die Schülerin, fügte ihr Schmerzen und zahlreiche Hautabschürfungen zu. Als er sie schließlich gehen ließ, soll er noch gedroht haben: „Erzähle niemandem davon, ich weiß, wo du wohnst!"

Laut Anklageschrift missbrauchte der Mann noch vier weitere Kinder, Die drei Mädchen und ein Junge waren zum Tatzeitpunkt zwischen fünf und acht Jahre alt. Er soll jeweils das freundschaftliche Verhältnis zu deren Müttern ausgenutzt haben, um die Kinder in der elterlichen Wohnung zum Sex zu zwingen. Nach Gerichtsangaben wurde Andy S. bereits 2008 in Zwickau wegen schweren sexuellen Missbrauchs in 21 Fällen und 17 weiteren Missbrauchsfällen zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt. 2013 kam er wieder auf freien Fuß.

Für einen der nächsten Prozesstermine Anfang Februar hat die Verteidigung eine Aussage des Angeklagten angekündigt. Im Ermittlungsverfahren soll sich Andy S. bereits teilweise zu den Tatvorwürfen geäußert haben.



Frank Döring

(*Name des Opfers geändert)