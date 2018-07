Leipzig

Am Samstagabend hat ein Unbekannter mit einem Hund mehrere Personen auf einem Spielplatz am Naturbad „Bagger“ in Leipzig-Thekla mit einer Waffe bedroht und beschimpf. Laut Polizei handelte es sich bei dem Unbekannten um einen stark tätowierten Mann. Er war mit einer 36-jährigen Frau und einem 31-jähirgen Mann unterwegs und hatte einen Hund dabei, der auf die Zeugen wie ein Kampfhund wirkte.

Der Mann hielt seinen Hund zwar an der Leine, ließ ihm aber so viel Freiraum, dass sich mehrere Kinder fürchteten und die Schaukel verließen. Der Tätowierte setzte sich selbst auf das Spielgerät und beschimpfe die anwesenden Personen. Dabei holte er eine Waffe aus seinem Rucksack und zielte auf einen anwesenden Vater. Weiter schimpfend steckte er die Waffe wieder weg und gab die Hundeleine an seine Begleitung.

Die 36-Jährige beleidigte die Anwesenden ebenfalls. Mit dem wortkargen 31-Jähirgen verließen die drei anschließend den Spielplatz.

Bei der angrenzenden Suche um den See, fand die Polizei die Frau und den wortkargen Mann. Der Unbekannte mit der Waffe muss noch ermittelt werden. Der Tätowierte wurde wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat eine schlanke sowie kräftige Statur. Er hat kurze Haare, die beinahe wie eine Glatze wirken. Im Gesicht trägt er eine Tätowierung, die wie ein Stern oder ein Vogel aussieht. Seine Arme und Beine sind ebenfalls tätowiert. Er trug ein rotes, kurzärmeliges T-Shirt, eine schwarze Hose und eine Sonnenbrille.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann erkennen und weiter Details mitteilen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich im Polizeirevier Leipzig-Nord in der Essener Straße 1 oder telefonisch unter (0341) 59 35 0 zu melden.

