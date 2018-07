Leipzig

Am Mittwoch haben Passanten an der Kiesgrube bei Zschepplin die Kleidung eines Kindes in Ufernähe gefunden. Als die Zeugen die Sachen keinem zuordnen konnten, informierten sie die Polizei.

Die Beamten starteten eine groß angelegte Suche mit Spürhunden und einem Rettungshubschrauber bis in die Nacht. Die Suche blieb erfolglos. Bei der Polizei wurde auch kein vermisstes Kind gemeldet.

Am Donnerstagmorgen wurde die Suche fortgesetzt und weitere Einsatzkräfte angefordert. Die zuständigen Bürgerpolizisten trafen in einer Kindertagesstätte eine Mutter, die die Kleidung erkannte. Ihr siebenjähriger Sohn hatte die Sachen am Vortag an der Kiesgrube vergessen.

