Leipzig

In einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Straße in Leipzig-Grünau haben Unbekannte am Donnerstagabend zwei Kinderwagen in Brand gesteckt. Das Feuer wurde gegen 23.30 Uhr gemeldet. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grünau, der Westwache und der Südwestwache löschten die Flammen. Trotzdem brannten die Kinderwagen völlig aus. Der Rauch stieg bis in die vierte Etage hoch, wie die Polizei mitteilte.

Das Treppenhaus wurde verrußt, wegen der Hitzeeinwirkung bröckelte der Putz von den Wänden. Verletzt wurde niemand. Zum Tatzeitpunkt sah eine Zeugin zwei Jugendliche, die das Haus verließen, zu einem Tor rannten und verschwanden. Einer soll eine dunkle Kapuzenjacke, der andere eine helle Hose und Basecap getragen haben. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

dpa/ThTh