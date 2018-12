Leipzig

Bei einem Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einer Straßenbahn auf der Prager Straße sind am Dienstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Offenbar hatte das Fahrzeug versucht in Höhe der Stefanstraße zu wenden, erklärte Jack Dietrich aus dem Lagezentrum der Polizei. Dabei wurde der Wagen von der Tram erfasst und über die Fahrbahn geschleudert. Die Fahrzeuginsassen erlitten leichte Blessuren und mussten zur Behandlung ins Uniklinikum.

Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe via Twitter mitteilten, kam es in der Folge zu Einschränkungen bei den Straßenbahnlinien 12 und 15 in beide Richtungen. Am späten Abend rollte der Verkehr wieder wie vorgesehen.

joka