Leipzig

Im Leipziger Westen ist am Dienstagabend laut Polizei eine Siebenjährige bei einem Fahrradunfall am Kopf verletzt worden. Ein 31-Jähriger, der um 17.35 Uhr auf dem Radweg am Kanal unterwegs war, wollte an der Weißenfelser Straße nach links auf den Gehweg abbiegen. Dabei übersah er das Mädchen und erfasste sie mit seinem Rad. Die Siebenjährige stürzte daraufhin und verletzte sich am Kopf. Auch der 31-Jährige trug leichte Verletzungen davon.

Von anzi