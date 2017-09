Kleinkind fällt aus Fenster im vierten Stock und verletzt sich schwer

Leipzig. Ein fast drei Jahre altes Kind ist am Sonntagnachmittag in Leipzig aus einem Fenster in elf Metern Höhe gefallen. Laut Polizei beobachtete eine Krankenschwester den Sturz im Süden von Gohlis und versorgte den Jungen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er zeigte noch alle Vitalfunktionen, war aber nicht mehr ansprechbar. Die Sanitäter brachten den Jungen auf die Intensivstation eines Krankenhauses.

Die Familie des Jungen wollte gerade rausgehen und zog sich im Flur an. Der Junge – kurz unbeobachtet – öffnete vermutlich selbständig das Fenster im vierten Stock und fiel durch das Fliegengitter auf eine Wiese. Möglicherweise wollte der Junge ein Buch festhalten, dass später von der Polizei in der Dachrinne gefunden wurde, hieß es.

