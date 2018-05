Leipzig

Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in den Leipziger Osten ausrücken. An der Ecke Eisenbahnstraße und Torgauer Straße stand ein Kleintransporter in Flammen. Laut der Feuerwehr-Leitstelle brannte das Fahrzeug vollständig aus. Die Kameraden waren um kurz vor 17 Uhr zu dem Feuer gerufen worden.

Zur Galerie Auf der Eisenbahnstraße ist am Samstagnachmittag eine Kleintransporter vollständig ausgebrannt.

Wegen des Rauchs hatte es zwischenzeitlich auch in dem angrenzenden Gebäude einen Fehlalarm gegeben. Die Ursache des Feuers steht noch nicht fest.

Von luc