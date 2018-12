Leipzig

Ein Kleinwagen ist in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag in Leipzig-Gohlis in Flammen aufgegangen. Das Auto fing gegen 3.15 Uhr in der Erfurter Straße in Höhe der Fritz-Seger-Straße Feuer. Der Brand brach laut Feuerwehr im Motorraum aus. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache noch unklar. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

joka