Leipzig

Am Sonntagabend sind um 22.10 Uhr ein Mann und eine Frau bei einem Verkehrsunfall auf der A38 bei Leipzig-Süd schwer verletzt worden.

Auffahrunfall

Ein 23 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Passat am späten Sonntagabend aus noch unbekannter Ursache aus der linken Fahrspur auf den Mercedes eines 54-jährigen Mannes in der rechten Fahrspur aufgefahren, teilte die Polizei am Montag mit.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 54-Jährige und seine 50 Jahre alte Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/dpa/lin