Leipzig

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend zusammen mit Leipziger Kollegen erneut Komplexkontrollen am Hauptbahnhof der Messestadt durchgeführt. Wie es am Mittwoch hieß, standen „Drogen- und Gewaltkriminalität sowie der Aufdeckung illegaler Migration und der Aufklärung von Taschendiebstählen“ im Fokus der Bemühungen. Gleichzeitig sollte mit der Aktion das Sicherheitsgefühl der Leipziger und ihrer Gäste erhöht werden.

Bei den Kontrollen seien die Personalien von 43 Personen überprüft worden. „Elf Menschen erhielten Platzverweise, 38 wurden durchsucht. Festgestellt worden sind darüber hinaus drei Straftaten wegen Besitzes und Handel mit Betäubungsmittel“, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Eine 40-jährige Frau sei wegen des Verdachts des Diebstahls in zwei Geschäften und des Erschleichens von Leistungen verhaftet und sofort in die Justizvollzugsanstalt Leipzig (JVA) gebracht worden. Zudem haben die Beamten einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der bei einer Gerichtsverhandlung am Amtsgericht in Zwickau nicht erschienen war und den Öffentlichen Nahverkehr ohne gültiges Ticket genutzt hatte. „Nach einer Vorführung beim Haftrichter verbringt er die kommende Zeit in der Leipziger Justizvollzugsanstalt“, hieß es weiter.

Von mpu