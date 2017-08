Krankenhaus-Mitarbeiter fliehen vor randalierendem Mann

Leipzig. Ein Mann hat am Sonntagmorgen in der Leipziger Uniklinik mit Aktenordnern um sich geworfen und randaliert. Zwei Labormitarbeiter flohen vor dem 21-Jährigen und versteckten sich in einer Toilette, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der mutmaßliche Täter stand zunächst gegen 4.45 Uhr vor dem Labor. Ohne auf die Fragen der Mitarbeiter zu reagieren, zog er plötzlich Ordner aus einem Aktenschrank und warf diese umher. Anschließend kippte er einen Drucker um. Die Mitarbeiter rannten davon.

Alkohol und Drogen genommen

Erst die hinzugerufenen Beamten konnten die Mitarbeiter befreien. Den 21-Jährigen fanden sie in einem Technikraum. Auch dort hatte er offenbar randaliert: Klimaanlage, Mobiliar, eine Dachluke und ein Blitzableiter waren beschädigt.

Der Mann wurde aufs Revier gebracht. Dort stellte die Polizei einen Alkoholwert von 1,3 Promille fest. Zudem hatte der 21-Jährige den Angaben nach wohl noch weitere berauschende Mittel zu sich genommen. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt.

jhz