Leipzig. Das Urteil gegen Frank W., Krimi-Autor aus Leipzig, ist rechtskräftig. Das Landgericht hatte den Diplom-Museologen (49) wegen seines Raubüberfalles auf die Sparkasse in der Halleschen Straße am 26. Januar 2016 schuldig gesprochen und viereinhalb Jahre Haft verhängt. Wie berichtet, diente ihm einer seiner Romane als Drehbuch für den bewaffneten Überfall. Bei seiner Flucht mit 40 000 Euro Beute war er erwischt worden. Weder die Staatsanwaltschaft (sie wollte fünf Jahre Freiheitsentzug) noch die Verteidigung gingen in Revision. „Wir haben unser Ziel erreicht, weil das Gericht von einem minder schweren Fall ausgegangen ist“, sagte gestern Rechtsanwalt Stephan Bonell, der auf dreieinhalb Jahre plädiert hatte. Sei Mandant werde die Zeit im Gefängnis nutzen, um ein Buch zu schreiben.

Sabine Kreuz