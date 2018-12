Leipzig

Es sah zunächst nach dem ganz großen Coup aus. Doch schnelle Polizeiarbeit sorgte in der Nacht zum Mittwoch dafür, dass die mutmaßlichen Diebe keine Beute, sondern Haftbefehle kassierten.

Die Täter waren in der Nacht in ein Reihenhaus im Poetenweg in Leipzig-Gohlis eingedrungen. Sie entwendeten zunächst eine Geldbörse mit Ausweisen, Bargeld und Geldkarten sowie zwei Fahrzeugschlüssel. Die dazugehörigen Autos – ein VW und ein Volvo im Wert von 120.000 Euro – standen vor dem Grundstück und wurden ebenfalls entwendet.

Autos nahe Bad Düben lokalisiert

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie umgehend vom Geschädigten informiert. In Zusammenarbeit mit dem Besitzer konnte eines der Fahrzeuge in Bad Düben lokalisiert werden. Zivile Einsatzkräfte der Kriminalpolizei nahmen die Verfolgung auf und schlugen zu, als sich das Auto in einer Sackgasse befand.

Die Insassen – zwei Männer im Alter von 38 und einer im Alter von 36 Jahren – waren vollkommen überrascht und leisteten keinen Widerstand. Einer von ihnen hatte zuvor mit einer der gestohlenen Geldkarten einen vierstelligen Betrag in Leipzig abgehoben.

Das zweite Fahrzeug konnte ebenfalls nahe Bad Düben lokalisiert werden, auch hier waren die beiden Insassen – ein 31- und 43-Jähriger – überrascht vom schnellen Zugriff der Polizisten. Alle Beteiligten waren bereits polizeibekannt, so die Beamten.

Gefesselt liegt einer der beiden festgesetzten Männer in Bad Düben am Boden. Links steht der gestohlenen Golf mit aufgeklappter Heckklappe, darin sitzt der andere Mann. Quelle: Stefan Brost

Gegen einen 38- und den 31-Jährigen wurden Haftbefehle erlassen, beide wurden anschließend in die JVA Leipzig überstellt. Die Kriminalpolizei konzentriert sich nun im Zusammenhang mit den gestellten Tätern auf die Aufklärung weiterer Einbrüche in Einfamilienhäuser in Leipzig und Umgebung.

von CN